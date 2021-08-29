

Samsung начала рассылать апдейт своей фирменной оболочки One UI на базе Android с номером 3.1.1, который включает очень полезную фишку. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile.



Согласно источнику, в One UI 3.1.1 появилась функция под названием Protect Battery. Она призвана защитить устройства от повышенного износа аккумулятора и действует довольно просто — Protect Battery ограничивает заряд «батарейки» 85 процентами, после чего останавливает поступление тока.



К слову, нечто подобное уже несколько лет присутствует в iOS от Apple — функция называется «Оптимизированная зарядка» и ограничивает заряд аккумулятора при достижении 80%. В «яблочных» устройствах эта фишка работает довольно сложно: она не просто останавливает зарядку везде и всюду, а руководствуется геолокацией, в которой происходит зарядка. Для этого используется функция «Важные геопозиции» — смартфон запоминает, где живет его владелец, и ограничивает зарядку только дома и только ночью. Неизвестно, использует ли Samsung похожие технологии, или же просто не позволяет батарейке заряжаться до конца при любых условиях.



Источник сообщает, что Protect Battery на данный момент доступна только на самых свежих гибких смартфонах Samsung — Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Фишка не появилась даже на флагманском Galaxy S21. Ранее Protect Battery уже применялась в планшетах бренда.



Внедрение функций, ограничивающих процесс зарядки, обусловлено исследованиями в области литий-ионных аккумуляторов. Согласно данным ученых, таким «батарейкам» вреден заряд до 100%, и из-за него емкость может быстро уменьшаться. Оптимальным уровнем заряда для li-ion по разным данным является от 30-40% до 80-85%.





