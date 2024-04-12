Samsung Galaxy AI наконец-то получил русский язык

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Южнокорейский производитель гаджетов Samsung анонсировал внедрение поддержки 3 новых языков, включая арабский, индонезийский и русский, в нейросетевые функции Galaxy AI.Теперь русскоязычные владельцы Galaxy S24 и Galaxy S23 смогут нормально пользоваться ИИ-функциями живого переводчика во время звонков, стенографии голосовых заметок, помощника по написанию заметок и некоторыми браузерными фичами. Изначально поддержки русского языка не было, поэтому эти функции оказались не восстребованными в наших реалиях.Позже в этом году компания обещает добавить поддержку ещё четырёх языков: румынского, турецкого, голландского и шведского.Скачать русский язык можно в меню «Настройки» > «Дополнительные функции» > «AI-функции» > «Переводчик» > «Языковые пакеты для перевода». Обновление языковых пакетов разворачивается поэтапно, поэтому его придётся подождать.