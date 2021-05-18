





На выставке SID Display Week 2021 компания Samsung продемонстрировала свою новейшую разработку — гибкий OLED-дисплей, который можно сложить два раза внутрь и один раз наружу. Как итог, девайс с таким экраном можно превратить из компактного смартфона в почти планшет с диагональю в 7,2''.Что интересно, компания Samsung Display объявила, что первые девайсы с такими дисплеями могут появиться в продаже уже к концу этого года — возможно, ими станут новые Galaxy Fold. Также компания выложила видео с демонстрацией прототипа смартфона с тройным гибким экраном — и, нужно сказать, выглядит концепт здорово:К сожалению, никакой больше информации о таких экранах Samsung не сообщила — мы не знаем ни разрешение, ни надежность. Из видео можно только понять, что в такие дисплеи можно встроить камеру, но это уже несколько месяцев не является инновацией.