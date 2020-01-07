



Компания Samsung представила на выставке CES проект виртуальной клавиатуры SelfieType. Она невидима человеческому глазу и позволяет набирать текст на любой горизонтальной поверхности.



SelfieType работает как приложение и задействует камеру устройства для отслеживания движения пальцев, а также систему анализа, работающую на основе искусственного интеллекта. Технология SelfieType не требует дополнительных устройств, достаточно лишь стола. Фронтальная камера анализирует движения пальцев, регистрирует нажатия и преобразовывает их в набор символов на QWERTY-клавиатуре.



По словам Samsung, SelfieType легко адаптируется под различные устройства, в том числе смартфоны и планшеты. При наборе текста пользователь не ощущает под своими пальцами клавиши, поэтому ему необходимо ориентироваться на изображение клавиатуры на экране. Поначалу это может оказаться сложным, но после непродолжительной тренировки набирать текст таким образом можно быстрее и точнее, чем на экране мобильного устройства.



Samsung предполагает, что виртуальная клавиатура SelfieType может найти применения в различных сферах, в том числе при работе в офисе и переписке с друзьями в кафе. В скором времени компания выпустит мобильное приложение, благодаря которому эта клавиатура станет доступна обладателям смартфонов и планшетов Galaxy.











