«Сбер» представил своё новое умное устройства для отслеживание поведения сотрудников банка. Об этом рассказал сам «Сбер» на официальном сайте.
В рамках Петербургского международного экономического форума «Сбер» показал своё новое устройство — умный нагрудный бейдж SmartBadge. Он буквально напичкан различными системами и технологиями. Например, бейдж оснастили e-ink-дисплеем, на котором можно выводить имя и информацию о сотруднике — по сути, это многоразовый электронный аналог бумажного бейджа. «Сбер» заявляет, что бейджи можно администрировать удаленно. Но самое главное скрыто от глаз посторонних — внутри SmartBadge находится звукозаписывающая система.
По словам «Сбера», это первое устройство такого рода на российском рынке. Оно умеет не просто записывать звук, но и разделять аудиодорожки с целью сформировать отдельно запись речи сотрудника и клиента. Это необходимо для того, чтобы проанализировать их по отдельности. По сути, SmartBadge является не просто диктофоном, а сложной вычислительной машиной, которая обрабатывает записанное аудио, формирует его в отдельные диалоги, а после — преобразовывает его в текст и анализирует его. Скорее всего, последние два действия производятся не без помощи специальной док-станции — она служит для зарядки бейджей, а также для связи с ПК. «Сбер» считает, что это устройство поможет значительно повысить качество обслуживания клиентов и анализировать их запросы, лучше и проще разрешать конфликтные ситуации, а также обучать сотрудников. Банк заверяет, что устройства надежно защищены от недобросовестного использования как аппаратно, так и программно. К слову, купить такие комплекты SmartBadge смогут и руководители частных бизнесов для оснащения своих точек продаж или обслуживания.
Ранее мы рассказали о курьезном конфликте, который произошел в одном из отделений «Сбербанка». Тогда сотрудники офиса вызвали Росгварию в ответ на просьбу клиента принять большую сумму денег мелочью для внесения на карту.
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