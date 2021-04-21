





В ближайшее время «Сбербанк» может начать выпуск собственного цифрового финансового актива (ЦФА), который получит название «сберкоин». Такую возможность дает закон «О цифровых финансовых активах», который вступил в силу в январе этого года и позволяет организовать выпуск, учет и куплю-продажу ЦФА в рамках специальных информационных систем, включенных в реестр Банка России.Запуск сберкоина произойдет сразу после регистрации блокчейн-платформы: она, по словам зампреда правления Сбербанка Анатолий Попов, проходит последние согласования с регулятором. «Когда будет завешена регистрация, тогда мы будем размещать соответствующий проспект эмиссии [сберкоина]», добавил он.«Что касается тех финансовых активов, которые будут размещены на площадке, то каждый раз банк в соответствии с правилами будет предлагать регулятору регистрировать так называемый проспект эмиссии. В ходе этого будет как раз определено, какие активы будут размещаться и будут предложены участникам. Этой платформой может воспользоваться не только банк, но и наши клиенты — они тоже могут ее использовать для выпуска своих финансовых активов», — сообщил Попов.