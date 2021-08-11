Генеральный директор Xiaomi Лэй Дзюнь на последней презентации объявил, что он вернет деньги всем покупателям самого первого смартфона компании. Об этом рассказал ресурс Gizmochina.
Речь идет об оригинальном смартфоне Xiaomi Mi 1. Он был анонсирован в августе 2011 года — примерно 10 лет назад. Девайс был оснащен ЖК-дисплеем диагональю 4 дюйма, 1 Гб оперативной памяти и двухъядерным процессором Snapdragon S3. Смартфон имел всего по одной камере спереди и сзади — 2 Мп и 8 Мп соответственно.
Лэй Дзюнь сообщил, что Xiaomi продала 184 600 смартфонов Mi 1, каждый по цене 1999 юаней (или ≈$308). Общий доход от устройства тогда составил более 370 миллионов юаней — благодаря хорошим продажам Mi 1 компания получила хороший старт и пришла к успеху. В благодарность ранним покупателям и фанатам Xiaomi вернет каждому из них по $308.
Компания отмечает, что возвращать каждому из 184 600 покупателей эту сумму будет долго и проблематично, поэтому Xiaomi просто подарит им ваучеры на ту же сумму. Ваучеры можно потратить в магазине Xiaomi на любые понравившиеся товары.
Буквально вчера Xiaomi провела долгожданную для многих презентацию, на которой показала смартфон Mi MIX 4, флагманский планшет Mi Pad 5, роботизированную собаку и другие новинки.
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