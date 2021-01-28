





Релиз эксклюзивной игры Returnal для PlayStation 5 от студии Housemarque была перенесен с 19 марта на 30 апреля 2021 года. Компания SIE совместно с разработчиками решили отложить выход, чтобы дать команде дополнительное время на доведение качества проекта до необходимого уровня.Впервые Returnal представили на одном из мероприятий Sony, которое было посвящено линейке игр для PlayStation 5. Студия Housemarque может быть известна вам по таким проектам, как Resogun и Super Stardust HD.Returnal — это совершенно новый тайтл в жанре roguelike-шутер от третьего лица. Играть предстоит за женщину пилота космического корабля, попавшей на враждебную планету. Она попала в бесконечный временной цикл, но несмотря на это во враждебном мире будут происходить изменения. Игрокам предстоит разорвать эту бесконечно петлю смертей и возрождений.В Housemarque заявили, что Returnal будет поддерживать все преимущества PS5, включая быструю загрузку и тактильную обратную связь, которая позволит геймерам почувствовать естественную атмосферу чужой планеты. Помимо этого, студия рассказала, что откажется от разработки проектов, таких как Resogun и в будущем займется разработкой в новых для себя направлениях.