





Sony выпустила новую версию операционной системы для PlayStation 5. Апдейт консоли включает улучшения HDR и 120 Гц. Также появилась новая функция хранения игр на внешнем накопителе и автоматическое переключение вывода видео без поддержки расширенного динамического диапазона.Это важное обновление для пользователей, использующих HDR-телевизоры для просмотра SDR-контента, теперь не нужно будет лишний раз копаться в настройках. Наряду с этими изменениями апдейт добавляет два новых элемента управления HDMI. Они позволяют включать с помощью PS5 телевизор и переводить консоль в режим покоя после его выключения.В этом обновлении Sony также разворачивает поддержку 120 Гц для еще большего количества ПК-мониторов. К сожалению, поддержка переменной частоты обновления (VRR) на PlayStation 5 всё еще отсутствует. В обновленном программном обеспечении также включены улучшенные параметры быстрого отключения внутриигрового чата, поиск по приобретенным играм и возможность их скрывать в библиотеке.