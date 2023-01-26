Создан робот с возможностями «жидкого терминатора». Он похож на LEGO-человечка

Артем
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Робот может по команде переходить из жидкой формы в твердую и обратно. Это позволяет проникать изобретению в самые труднодоступные места.

Такой новостью поделился портал SienceAlert. Визуально разработка похожа на человечка из детского конструктора, но умеет гораздо больше. Робот состоит из галлия — это мягкий нетоксичный металл, который плавится при температуре 30°C при стандартном атмосферном давлении. 

Исследователи добавили в галлий магнитные частицы, которые делают его чувствительным к переменному магнитному полю и позволяют менять агрегатное состояние. Также за счет крохотных магнитов робот может передвигаться. Результаты тестов были запечатлены на камеру. На видео можно увидеть, как изобретение проходит через прутья решетки, совсем как T-1000 из фильма «Терминатор 2» — сцена была специально смоделирована, как дань уважения блокбастеру из 90-х.


На деле разработка имеет более практичное применение. Создав модель желудка ученые смогли удалить из него посторонние предметы и наоборот — доставить лекарства в нужный отдел. В ремонте механических устройств робот так же может пригодиться — он смог замкнуть разорвавшуюся электрическую цепь и зафиксировать сорванную резьбу винта. 

Ученые из Гонконгского университета отмечают, что на данном этапе разработка находится на стадии концепции, но при должном внимании сможет сыграть важную роль в биомедицине.
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Источник:
Sciencealert
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Комментарии

Tigrolik
+541
Tigrolik
Ух ты, пластилиновый мультик. Сюжет так и не понял.
6 минут назад
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