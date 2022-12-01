Создана замена Google-переводчику с одним явным преимуществом
Артем Фунтиков —
Mozilla представила собственный переводчик текста, который работает офлайн в связке с браузером FireFox, сохраняя конфиденциальность данных.
Главным отличием Firefox Translations от других переводчиков, таких как Google Translate, Bing Microsoft Translator, DeepL Translate, стала возможность работать в офлайн режиме. Все данные, которые вносятся в расширение, а также результаты и процесс перевода, выполняются на компьютере пользователя и не передаются на сторонние серверы.
Firefox Translations уже имеет набор из 10 языков, среди которых: английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, болгарский, португальский, польский, эстонский и чешский. В ближайшее время разработчики обещают добавить русский, украинский, персидский, исландский, норвежский нюнорск, норвежский букмол и голландский языки.
В проекте принимает участие The Bergamot Project Consortium и специалисты из европейских университетов, главной задачей которых является организация машинных переводов, локально выполняемых в браузере.
Скачать Firefox Translations
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