Firefox Mozilla

Создана замена Google-переводчику с одним явным преимуществом

Артем
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Mozilla представила собственный переводчик текста, который работает офлайн в связке с браузером FireFox, сохраняя конфиденциальность данных.

Главным отличием Firefox Translations от других переводчиков, таких как Google Translate, Bing Microsoft Translator, DeepL Translate, стала возможность работать в офлайн режиме. Все данные, которые вносятся в расширение, а также результаты и процесс перевода, выполняются на компьютере пользователя и не передаются на сторонние серверы.

Firefox Translations уже имеет набор из 10 языков, среди которых: английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, болгарский, португальский, польский, эстонский и чешский. В ближайшее время разработчики обещают добавить русский, украинский, персидский, исландский, норвежский нюнорск, норвежский букмол и голландский языки.

В проекте принимает участие The Bergamot Project Consortium и специалисты из европейских университетов, главной задачей которых является организация машинных переводов, локально выполняемых в браузере.

Скачать Firefox Translations 
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Источник:
Mozilla
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