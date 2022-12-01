LastPass предупредила об угрозе потери важных данных. Особенно на iOS

Ранее сотрудники LastPass заявляли, что «нет никаких доказательств какого-либо несанкционированного доступа к данным клиентов в нашей производственной среде».Теперь компания сообщает, что доступ к «определенным элементам информации наших клиентов» всё же возможен. Какие именно элементы были затронуты, а также количество потенциальных пострадавших не уточняется.

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Менеджер паролей предупредил пользователей о потенциальной угрозе потери данных.Об этом сообщает зарубежное издание Mac World. Команда LastPass оповестила пользователей об «инциденте безопасности», который в данный момент проходит тщательное расследование. Одновременно с заявлением, специалисты уверяют, что пароли клиентов надежно зашифрованы.Даже если вы придумали очень надежный пароль, неплохо было бы изменить его, если вы используете LastPass. Также следите за подозрительной активностью ваших аккаунтов, особенно это касается пользователей Apple-устройств, где приложение получило наиболее высокую популярность.