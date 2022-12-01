Пароли

LastPass предупредила об угрозе потери важных данных. Особенно на iOS

Артем
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Менеджер паролей предупредил пользователей о потенциальной угрозе потери данных.

Об этом сообщает зарубежное издание Mac World. Команда LastPass оповестила пользователей об «инциденте безопасности», который в данный момент проходит тщательное расследование. Одновременно с заявлением, специалисты уверяют, что пароли клиентов надежно зашифрованы.

Сообщение с официального аккаунта в Twitter:
Ранее сотрудники LastPass заявляли, что «нет никаких доказательств какого-либо несанкционированного доступа к данным клиентов в нашей производственной среде».Теперь компания сообщает, что доступ к «определенным элементам информации наших клиентов» всё же возможен. Какие именно элементы были затронуты, а также количество потенциальных пострадавших не уточняется. 

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Даже если вы придумали очень надежный пароль, неплохо было бы изменить его, если вы используете LastPass. Также следите за подозрительной активностью ваших аккаунтов, особенно это касается пользователей Apple-устройств, где приложение получило наиболее высокую популярность.
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Источник:
Mac World
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