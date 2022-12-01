Android Google

Названы лучшие приложения и игры для Android в 2022 году

Александр



Компания Google начала подводить итоги 2022 года и составила топ игр и приложений, доступных в Play Маркете. Рейтинг учитывает разные тематические категории.

  • Лучшее приложение: Dream by WOMBO — AI Art Tool (позволяет создавать подобие произведений искусства по текстовому запросу)
  • Выбор пользователей: BeReal (социальная сеть для общения и обмена фотографиями без фильтров и масок)
  • Игра года и приз зрительских симпатий: Apex Legends Mobile (королевская битва с онлайн-мультиплеером)
  • Хорошее, но не слишком известное приложение: Recover Athletics (для восстановления спортсменов)
  • Приложение для улучшения жизни: The Stigma App (помогает справляться с психологическим напряжением)
  • Лучшее приложение для хромбуков: BandLab (виртуальная студия для записи и сведения музыки)
  • Лучшее приложение для планшетов: Pocket (для хранения полезного контента)
  • Лучшее приложение на каждый день: Plant Parent (уход за цветами)
  • Лучшее приложение в категории «Всегда под рукой»: Todoist (планировщик дел)
  • Лучшее приложение для саморазвития: Breathwrk (для тренировки правильного дыхания)
  • Лучшее приложение для развлечения: PetStar (соцсеть для питомцев)
  • Лучшая игра с открытым миром: Genshin Impact
  • Лучшая игра в подписке Play Pass: Very Little Nightmares
  • Лучшая кэжуал-игра: Angry Birds Journey
  • Лучший игровой сюжет: Papers, Please
  • Лучшая инди-игра: Dicey Dungeons
  • Лучший мультиплеер: Dislyte
  • Лучшая игра для планшетов: Tower of Fantasy
  • Лучшая игра для хромбуков: Roblox
Ранее аналогичный рейтинг составила компания Apple. Ознакомиться с ним можно здесь.

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Источник:
CNet
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