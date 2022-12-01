Названы лучшие приложения и игры для Android в 2022 году

Компания Google начала подводить итоги 2022 года и составила топ игр и приложений, доступных в Play Маркете. Рейтинг учитывает разные тематические категории.
- Лучшее приложение: Dream by WOMBO — AI Art Tool (позволяет создавать подобие произведений искусства по текстовому запросу)
- Выбор пользователей: BeReal (социальная сеть для общения и обмена фотографиями без фильтров и масок)
- Игра года и приз зрительских симпатий: Apex Legends Mobile (королевская битва с онлайн-мультиплеером)
- Хорошее, но не слишком известное приложение: Recover Athletics (для восстановления спортсменов)
- Приложение для улучшения жизни: The Stigma App (помогает справляться с психологическим напряжением)
- Лучшее приложение для хромбуков: BandLab (виртуальная студия для записи и сведения музыки)
- Лучшее приложение для планшетов: Pocket (для хранения полезного контента)
- Лучшее приложение на каждый день: Plant Parent (уход за цветами)
- Лучшее приложение в категории «Всегда под рукой»: Todoist (планировщик дел)
- Лучшее приложение для саморазвития: Breathwrk (для тренировки правильного дыхания)
- Лучшее приложение для развлечения: PetStar (соцсеть для питомцев)
- Лучшая игра с открытым миром: Genshin Impact
- Лучшая игра в подписке Play Pass: Very Little Nightmares
- Лучшая кэжуал-игра: Angry Birds Journey
- Лучший игровой сюжет: Papers, Please
- Лучшая инди-игра: Dicey Dungeons
- Лучший мультиплеер: Dislyte
- Лучшая игра для планшетов: Tower of Fantasy
- Лучшая игра для хромбуков: Roblox