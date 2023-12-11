Созданы первые VR-очки для мышей. Такого погружения грызуны точно не ожидали

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

На протяжении многих лет ученые используют различные гаджеты виртуальной реальности для изучения активности мозга лабораторных мышей. Раньше эффект погружения создавался путём окружения грызунов плоскими дисплеями, но так смоделировать реалистичную окружающую среду было невозможно.Теперь команда университета Нортуэстерн разработала крошечные VR-очки, которые надеваются на мышь. Лицо грызуна в этот момент представили? Такой подход впервые позволил исследователям смоделировать «воздушные угрозы» и постоянно отслеживать активность мозга мышей.Система получила название Miniature Rodent Stereo Illumination VR (или iMRSIV). На самом деле она не крепится к голове мыши, как человеческие VR-шлемы. Вместо этого очки расположены в передней части беговой дорожки, окружая все поле зрения мыши.С помощью новой разработки учёные смогли записать как внешние физические реакции мышей, такие как замирание на месте или ускорение, так и активность их нервной системы. В будущем они смогут изменить сценарии и позволить мышам действовать как хищники, чтобы увидеть, что происходит в их головах, когда они охотятся на насекомых.