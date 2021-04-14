









Израильский стартап Wasteless создал технологию, которая автоматически меняет цену на пищевые продукты. Чем свежее товар, тем он дороже, а затем цена становится всё ниже и ниже, пока не настанет время убирать товар с полки.Один и тот же товар в магазине может отличаться по цене в зависимости от даты производства. Основатели Wasteless считают, что их технология позволит сократить количество пищевых отходов. Магазины смогут более эффективно следить за товарными остатками и продавать товары по сниженным ценам ближе к окончанию срока годности, а покупатели смогут экономить деньги, выбирая менее свежие товары со скидкой. При этом товар не будет просрочен, ведь покупатель сможет примерно рассчитать, когда он его употребит. Как показало тестирование технологии Wasteless в магазине в Милане, около 41% покупателей выбирают товары, срок годности которых истекает через несколько дней.Wasteless прогнозирует, что эта технология позволит магазинам сократить количество товаров, подлежащих утилизации, примерно на 80%. Сейчас сотрудникам магазинов приходится следить за сроками годности, в ручном режиме меняя ценники, если нужно быстро продать товар, который скоро испортится. Не все магазины справляются с этим, поэтому нередки случаи, когда они продают просрочку. Технология Wasteless призвана решить эти проблемы.