Известный стриминг-сервис Spotify обновил свое приложение для Wear OS. Об этом рассказал зарубежный ресурс PhoneArena.
Приложение Spotify для смарт-часов не получало апдейтов уже несколько месяцев. Однако ожидание не было напрасным — свежее обновление приносит на часы с Wear OS всего одну, но очень важную фишку.
Согласно официальному заявлению Spotify, приложение на «умных» часах получило новый автономный режим. Причём это касается не только музыки — пользователи стриминг-сервиса смогут загружать в память часов и подкасты.
Для бесплатного и Premium-тарифа применение этой функции будет различаться. Пользователи, купившие подписку, смогут загрузить на часы для офлайн-прослушивания все свои альбомы, плейлисты и подкасты в упорядоченном виде и случать их как им удобно. Пользователи бесплатного тарифа смогут скачать в память часов только подкасты, а слушать треки получится только с использованием Wi-Fi или мобильного интернета, в рандомном режиме «персональной радиостанции».
Обновленное приложение будет распространяться среди пользователей часов разных брендов постепенно. Spotify заявляет, что новая функция создана специально для Samsung Galaxy Watch 4 — это значит, что часы от корейской компании получат её в первых рядах. Однако фишка будет доступна и другим, в том числе и более старым, устройствам под управлением Wear OS.
Ранее мы рассказали о ключевых особенностях новых Samsung Galaxy Watch 4. Кроме того, мы сообщили, что эти часы не будут поддерживать множество популярных смартфонов — это решение Samsung приняла совсем недавно.
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