Стала известна самая популярная соцсеть в России. Вы сильно удивитесь

Артем
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Фото: Unsplash 

Благодаря исследованиям стало известно, на каком ресурсе россияне проводят больше всего времени. Популярная ВКонтакте оказалась на втором месте.

По данным «РИА Новости» и исследователей соцсетей «Бери заряд!», среди 2000 совершеннолетних пользователей разного пола, большинство отдают предпочтение «Одноклассникам» — таких 72%. На втором месте расположилась ВКонтакте там «зависают» 50% опрошенных, тройку лидеров завершает запрещенная инста — там продолжают постить фото 27% респондентов.

ВКонтакте и инсту чаще всего посещают пользователи от 18 до 34 лет. «Одноклассников» и ВКонтакте предпочитают люди старше 55 лет. Видеоконтент в YouTube преимущественно размещают мужчины, женщины предпочитают инсту, TikTok и ВКонтакте.

Также исследователи собрали статистику по размещению контента и общему пребыванию в соцсетях.

  • 17% россиян — делают посты каждый день;
  • 10% россиян — выкладывают фото и видео 2-3 раза в неделю;
  • 19% — пару раз в месяц;
  • 10% — раз в месяц;
  • 17% — раз в сезон;
  • 27% — раз в полгода и реже.

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Время проведенное в соцсетях:

  • 37% — от 1 до 3 часов;
  • 23% — от 3 до 5 часов;
  • 10% — практически весь день;
  • 12% — не более 30 минут в день;
  • 6% — совсем не ведут странички в соцсетях.
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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+70
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Я что-то не то вижу?
72% опрошенных + 50% опрошенных + 27% опрошенных = 149% опрошенных
Интересное исследование, прям как на выборах президента)
Сегодня в 15:20
#
+150
antonchik55 AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
А то что ты действительно можешь не видеть — так это пользователей одноклассников. Я за последние лет 10 видел такого человека 1 раз
Сегодня в 16:16
#
Dmitriy
+764
Dmitriy
В смысле сервис проката пауэрбанков сказал, что Одноклассники это круто?
Абассаца!!!
2 часа назад в 18:09
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