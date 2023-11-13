Стала известна самая популярная соцсеть в России. Вы сильно удивитесь

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Благодаря исследованиям стало известно, на каком ресурсе россияне проводят больше всего времени. Популярная ВКонтакте оказалась на втором месте.
По данным «РИА Новости» и исследователей соцсетей «Бери заряд!», среди 2000 совершеннолетних пользователей разного пола, большинство отдают предпочтение «Одноклассникам» — таких 72%. На втором месте расположилась ВКонтакте там «зависают» 50% опрошенных, тройку лидеров завершает запрещенная инста — там продолжают постить фото 27% респондентов.
ВКонтакте и инсту чаще всего посещают пользователи от 18 до 34 лет. «Одноклассников» и ВКонтакте предпочитают люди старше 55 лет. Видеоконтент в YouTube преимущественно размещают мужчины, женщины предпочитают инсту, TikTok и ВКонтакте.
Также исследователи собрали статистику по размещению контента и общему пребыванию в соцсетях.
- 17% россиян — делают посты каждый день;
- 10% россиян — выкладывают фото и видео 2-3 раза в неделю;
- 19% — пару раз в месяц;
- 10% — раз в месяц;
- 17% — раз в сезон;
- 27% — раз в полгода и реже.
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Время проведенное в соцсетях:
- 37% — от 1 до 3 часов;
- 23% — от 3 до 5 часов;
- 10% — практически весь день;
- 12% — не более 30 минут в день;
- 6% — совсем не ведут странички в соцсетях.