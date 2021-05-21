





Ресурс WCCF Tech поделился эксклюзивной информацией о новых видеокартах Nvidia, оснащенных антимайнинговым механизмом. Напомним, что такие решения получат новый GPU и новые драйвера, что позволит вдвое снизить эффективность этих видеокарт при добыче популярной криптовалюты Ethereum, что сделает их менее интересными для майнеров. В играх проблем с производительностью при этом не будет.Анонс Nvidia GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti состоится 31 мая на выставке Computex 2021. Первая видеокарта будет слегка слабее топовой RTX 3090 (10240 ядра CUDA против 10496) и получит вдвое меньше памяти (12 ГБ GDDR6X). Вторая видеокарта будет немного слабее RTX 3080 и получит меньше памяти (8 ГБ).Точной информации о стоимости новинок нет, однако источник выяснил, что в продажу RTX 3080 Ti поступит уже 3 июня, а RTX 3070 Ti — неделей позже, 10 июня. Разумеется, брать видеокарты вслепую не придется: запрет на публикацию обзоров будет снят за день до начала продаж каждой новинки, то есть 2 и 9 июня соответственно.