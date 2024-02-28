Стало известно, хватит ли у Qiwi денег, чтобы вернуть долги пользователям кошельков

На прошлой неделе Центробанк отозвал лицензию у «Qiwi Банка», и если деньги, лежащие на вкладах, застрахованы и будут возвращены вкладчикам (из расчёта не более 1,4 млн руб. каждому), то обладатели «кошельков Qiwi» стоят в третьей очереди и получат возмещение после реализации активов банка. «Коммерсантъ» опросил экспертов, чтобы выяснить, хватит ли этих активов, чтобы расплатиться со всеми кредиторами.
Эксперты проанализировали отчётности «Qiwi Банка» и на основе этой информации подсчитали объём ликвидных активов, к которым относятся наличные средства, ценные бумаги и прочая собственность. Выяснилось, что этих средств должно хватить на выплаты кредиторам, более того, останется ещё сколько-то средств, на которые могут рассчитывать собственники и акционеры банка.
В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) подтвердили, что активов «Qiwi Банка», судя по балансовым показателям, достаточно для расчёта со всеми кредиторами, в том числе возврата средств, хранящихся в «кошельках Qiwi». Средства клиентов и на лоро-счетах банков в сумме с сальдо счетов расчетов по платежам составляют около 35 млрд руб. При этом баланс организации на 1 февраля составлял 28 млрд рублей, а принадлежащие ей ценные бумаги оцениваются ещё примерно в 30 млрд. По данным АСВ, вкладчикам «Qiwi Банка» в рамках страхования будет возвращено 4,3 млрд рублей, а объём средств на электронных кошельках составляет 4,4 млрд рублей, и эти деньги тоже планируется вернуть пользователям Qiwi, направившим в АСВ официальные заявления.
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