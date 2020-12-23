Steam

Игровой магазин Steam предупредил своих пользователей о возможных проблемах с пополнением кошелька. С 1 января 2021 года прямое пополнение с использованием банковских карт может оказаться недоступно. При этом останется возможность переводить деньги в кошелёк с помощью платёжных систем PayPal, WebMoney и ЮMoney (бывшие «Яндекс.Деньги»).

Steam рекомендует пополнить кошельки до 31 декабря 2020 года. Переведённые средства могут использоваться для покупки игр и дополнений к ним, а также виртуальных товаров внутри игр.

Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020 года.

Steam указывает, что проблемы с зачислением средств с использованием банковских карт могут возникнуть «из-за изменений в российском законодательстве». При этом не указано, какие именно изменения подразумеваются.


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