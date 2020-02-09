CS:GO

Совсем недавно, 2 февраля, Steam побил свой собственный рекорд по количеству одновременно прибывающих игроков онлайн, достигнув отметки 18,5 миллиона. Сегодня платформа перешагнула этот результат.

Steam

Сервис преодолел показатель 19 миллионов игроков онлайн. Помимо этого, находящаяся на первом месте игра CS:GO впервые перешагнула отметку в 900 000. Напомним, до этого её рекорд составлял 850 000, он был зафиксирован в апреле 2016 года. 

CS:GO

Вчера 8 февраля аудитория шутера перевалила за 876 000, а чуть позже отметка зафиксировалась на показателе 900 000. За последнее время игра получала мало существенных изменений и такая популярность может быть обусловлена переходом на gree-to-play модель и ростом интереса среди игроков Китая. На данный момент CS:GO — самая популярная игра в Steam, которая по количеству аудитории обходит Dota 2 и PUBG.



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