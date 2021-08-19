



Компания Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 под номером 22000.160. Её могут получить участники программы Windows Insider в ветках Dev и Beta, установив патч KB5005189. Полный номер сборки 10.0.22000.160.co_release_svc_prod2.210811-1701.



В это сборке не так много нововведений, но они всё же есть:





Появилось новое приложение «Будильники и часы» с функцией Focus Sessions.

Примерное время, требуемое для установки обновления, теперь показано только на устройствах с SSD-накопителями. Отображение этого времени на компьютерах с HDD будет добавлено после исправления некоторых ошибок.

Инженеры Microsoft также устранили проблему, из-за которой значок, сигнализирующий об использовании местоположения каким-либо приложением, отображался на панели задач даже в том случае, если в настройках конфиденциальности приложениям запрещено использовать информацию о местоположении.В своём блоге Microsoft перечисляет несколько десятков багов и проблем, которые ещё предстоит устранить в последующих обновлениях. Кроме того, в тестовых сборках Windows 11 по-прежнему отсутствуют некоторые функции, анонсированные на презентации этой операционной системы, в том числе возможность запуска Android-приложений. Они будут добавлены в ОС позже. Релиз Windows 11 запланирован на осень более точная дата неизвестна.





