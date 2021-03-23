В приложении «Локатор» появилась новая формулировка для AirTags или маячков для отслеживания предметов от сторонних производителей.

Есть упоминание о веб-приложениях, получающих доступ к распознаванию речи.

Приложения могут запрашивать подключение к вашим друзьям из Game Center для улучшения опыта в многопользовательских играх.







Apple выпустила пятые бета-версии iOS и iPadOS 14.5 для разработчиков. Обновления можно загрузить через центр разработчиков или по воздуху при наличии соответствующего профиля на iPhone или iPad.В iOS 14.5 добавилось несколько новых смайликов, в том числе сердце в огне, выдыхающее лицо, а также различные варианты с бородой. Помимо этого добавились новые парные эмодзи, из шприца убрали кровь, а картинка с наушниками теперь выглядит как AirPods Max.В коде iOS 14.5 обнаружили расплывчатое упоминание аккумуляторного блока. Пока непонятно что Apple имеет в виду под этой формулировкой, поскольку у компании имеется несколько вариантов внешних батарей Smart Battery Case. Возможно, это намёк на предстоящий анонс аккумулятора для линейки iPhone 12. «Чтобы повысить эффективность зарядки и максимально увеличить доступный срок службы батареи, аккумулятор будет поддерживать ваш телефон заряженным примерно на уровне 90 процентов», — говорится в коде.Планшетам iPad 8-го поколения, iPad Air 4-го поколения, 11-дюймовому iPad Pro 2-го поколения и 12,9-дюймовому iPad Pro 4-го поколения Apple добавила новую функцию конфиденциальности. Она предназначена для отключения звука встроенных микрофонов всякий раз, когда чехол Smart Folio закрыт.Это предотвратит доступ приложений к микрофону, когда планшет не используется. Новая функция также работает и с другими чехлами MFi. Впервые эта возможность была представлена на моделях iPad Pro 2020 года.В iOS 14.5 появилась опция упрощающая разблокировку iPhone с помощью Apple Watch. Эта функция будет полезна в ситуациях, когда на лице надета медицинская маска. Это дополнительный метод разблокировки, но с его помощью нельзя совершать покупки с помощью Apple Pay и производить оплату в магазине App Store.Появилось новое действие для создания снимка экрана, которое можно включить в различные сценарии. Также добавили несколько команд для блокировки ориентации iPhone и переключения между режимами сотовой передачи данных.В Apple Music появились новые жесты для добавления песен в очередь «Сейчас» или в библиотеку сервиса. При долгом нажатии на трек также доступны опции «Воспроизвести последнюю» и «Показать альбом». В библиотеке кнопка загрузки была заменена тремя точками, которые можно нажать, чтобы получить доступ к различным параметрам.Apple изменила внешний вид меток конфиденциальности App Store для наилучшей читаемости в темном режиме.Обновление также обеспечивает поддержку сетей 5G в режиме Dual-SIM для модельного ряда iPhone 12. Теперь обе линии могут использовать все преимущества связи пятого поколения. Ранее это возможность была ограничена сетями LTE.В iOS и iPadOS 14.5 появилась поддержка геймпадов PlayStation 5 и Xbox Series X.Версии iOS и iPadOS 14.5 — это обновления, в которых Apple начинает требовать разработчиков соблюдения правил прозрачности отслеживания в приложениях. После публичного запуска апдейтов создателям софта необходимо будет запрашивать разрешение на доступ к случайному рекламному идентификатору, с помощью которого отслеживается активность в программах и на сайтах. Пользователи смогут запретить отслеживание.В базовый код внесено несколько изменений, которые необязательно отображают реализацию новых функций, но могут намекать на грядущие нововведения.