





«Хаббл», самый известный космический телескоп, радует нас красивыми фото космоса больше 30 лет. И ему уже пора на покой: после недавнего сбоя отказала одна из камер, да и последнее его обслуживание проводили астронавты больше десяти лет назад. Для его замены НАСА готовит телескоп Джеймса Уэбба, который имеет огромное 6.5-метровое зеркало, благодаря которому сможет раскрыть еще больше тайн космоса.Этот огромный телескоп разрабатывался больше 25 лет, и НАСА потратила на него более 10 миллиардов долларов. На данный момент он практически готов, а его запуск запланирован на осень этого года. И с этим могут быть проблемы: запускать его планируют с космодрома Куру, который находится на севере Южной Америки. А вот собрали его в США. Доставить телескоп самолетом не представляется возможным из-за его огромных габаритов, поэтому остается единственный вариант — корабль.Казалось бы, в чем может быть проблема? Огромное количество судов транспортируют миллиарды грузов каждый год, так что 6-тонный телескоп не должен стать помехой. Все дело в том, что транспортировать его придется через Панамский канал, где до сих пор промышляют пираты. Да, даже в 2021 году они, увы, не редкость — нападения на гражданские суда продолжаются в водах Индонезии и Малайзии, многие помнят сомалийских пиратов. И Панамский канал тут не исключение — через него проходит огромное количество судов, а сама страна отнюдь не относится к высшему эшелону, поэтому пиратство тут процветает.А теперь вспомним, что телескоп стоит больше 10 миллиардов долларов. Конечно, продать его пираты не смогут — а вот попросить выкуп вполне. К тому же при захвате он может повредиться. С учетом того, что это научный груз, никакой охраны судна скорее всего не будет, поэтому инженеры, разрабатывающие телескоп Джеймса Уэбба, серьезно обеспокоены транспортировкой — особенно если учесть, что случай кражи уже был в 1984 году с телескопом Максвелла. К счастью, тогда его вернуть удалось, но это заняло немало времени и сил, и ученые не хотят повторения того случая.