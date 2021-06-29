





Компания Google обновила приложение «Сообщения», которое по умолчанию используется на Android-смартфонах для обмена SMS- и MMS-сообщениями.Обновление можно считать одним из самых крупных за последнее время, особенно с учётом того, что Google очень неохотно обновляет это приложение. В «Сообщениях» появилась автоматическая сортировка SMS по различным темам и категориям, в том числе с временными кодами и паролями, которые приходят от различных сайтов и приложений (например, от банков).Сообщения, распознанные приложением как одноразовые пароли, будут удаляться приложение спустя сутки после получения. Тем самым Google надеется обезопасить своих пользователей от несанкционированного получения доступа к их учётным записям.Обновлённая версия «Сообщений» уже доступна в некоторых странах для смартфонов на базе Android версии не ниже 8.0 и скоро появится везде, включая Россию. Фильтрацию сообщений с распределением по категориям при желании можно отключить в настройках.