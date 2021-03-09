





«Хаббл», пожалуй, самый известный космический телескоп, который радует нас красивейшими фото космоса уже больше 30 лет. Однако в воскресенье его бортовой компьютер ушел в безопасный режим из-за ошибки ПО, о чем сообщает НАСА в своем Twitter.Сотрудники агентства пишут, что «Приблизительно в 4:00 по восточному стандартному времени космический телескоп Хаббл ушёл в безопасный режим из-за программной ошибки бортового компьютера. Все научные системы телескопа находятся в штатном режиме, а сам телескоп в безопасности. Команда разрабатывает план по безопасному возвращению [телескопа] к своим научным операциям».Обычная причина ухода «в защиту» — бортовой компьютер находит аномалию в системе, которая может навредить телескопу. Причем часто причинами являются незначительные ошибки в ПО: так, например, в 2018 году у «Хаббла» отказали два гироскопа, благодаря которым он может ориентироваться в пространстве. Тогда на исправление этой проблемы ушло около трех недель.На данный момент НАСА не сообщает, чем вызван текущий сбой. Но, будем надеяться, телескоп получится вернуть в строй и он продолжит радовать нас своими фото.