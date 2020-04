Игра в жанре MOBA от Tencent, начиная с сегодняшнего дня официально доступна в российских магазинах Google Play и App Store. Arena of Valor была запущена в 2016 году и с тех пора она обросла большим фанатским сектором из более чем 200 миллионов игроков. Помимо этого она превратилась в кибеспортивную дисциплину.



В 2019 году пиковое число зрителей трансляции Arena of Valor World Cup 2019 составило 764 358 человек.







Arena of Valor — классическая игра жанра MOBA с режимом 5v5 для мобильных устройств. Пересеките классическую трехлинейную арену, полную укромных уголков между башнями. Остерегайтесь врагов, скрывающихся в зарослях, и раскройте секреты, поджидающие вас в лесу. Интуитивно понятные элементы управления, специально разработанные для мобильных устройств, позволят вам с легкостью совершать убийства и стать MVP в кратчайшие сроки.



Игрокам доступны более 90 бесстрашных героев, в том числе Танки, Убийцы, Маги, Помощники, Воины и Стрелки. Создайте идеальную команду, чтобы сокрушить ваших противников в битве. В Arena of Valor все зависит от мастерства. Разработчики стремятся создать максимально захватывающий и сбалансированный игровой процесс, чтобы вы могли переломить ход битвы и побороться за славу независимо от ваших шансов.