





Генеральный директор Apple Тим кук заявил, что компания уже продает больше Mac на собственных процессорах Silicon, чем на решениях от Intel. Это действительно впечатляющий результат, если вспомнить, что на данный момент на новых SoC доступны только три устройства (MacBook Air, MacBook Pro 13'' и Mac mini), и продаются они всего 5 месяцев.Очевидно, в будущем доля ARM Mac будет только расти: на днях Apple представила обновленные iMac на SoC M1, и, по слухам, компания готовит обновленные MacBook Pro 14'' и 16'', также на собственных процессорах. По сути на Intel остаются только базовый iMac 21.5'', линейка iMac 27'', текущий MacBook Pro 16'' и Mac Pro.На презентации Тим Кук сказал, что «для Mac никогда не было более захватывающего времени. Мы недавно объявили, что приступаем к двухлетнему переходу на чипы Apple Silicon, и это невероятный старт. M1 обеспечивает невероятную производительность и революционную энергоэффективность. Благодаря гигантскому скачку производительности на ватт каждый Mac с M1 превращается в полностью другой класс устройств».