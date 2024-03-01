Тим Кук переобулся: Apple не станет отключать веб-приложения в iOS 17.4 для жителей Европы

После шквала критики со стороны пользователей из Евросоюза компания Apple приняла решение не отключать поддержку веб-приложений (PWA) в iOS 17.4.
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Напомним, что во время тестирования iOS 17.4 стало известно, что Apple ограничила функциональность веб-приложений в Европе. Их невозможно было запустить с домашнего экрана iPhone. Вместо этого пользователей перебрасывало в браузер Safari.
Безусловно, на окончательное решение Apple повлияли активисты из Open Web Advocacy и Еврокомиссия, которая начала угрожать компании очередным антимонопольным расследованием. Видимо, топ-менеджмент компании не хочет ввязываться в очередные разбирательства с ведомством, которое вынудило Apple перевести iPhone на USB-C и разрешить альтернативные магазины приложений для iOS.