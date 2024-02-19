«Тинькофф-банк» пришел в Крым



Российский банк «Тинькофф» начал принимать заказы на выдачу карт от жителей Крыма. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, с 17 февраля 2024 года банк начал принимать заказы на доставку своих дебетовых и кредитных карт на территорию Крыма. Ранее оформить доставку на полуостров было невозможно, поэтому крымчане заказывали карты в ближайший к проливу населенный пункт Краснодарского края — Тамань — и проезжали для получения по 300-500 км.







По информации от службы поддержки «Тинькофф», в Симферополь и Севастополь первые карты начнут доставляться с 20 февраля. Поскольку у банка не существует физических офисов обслуживания клиентов и роль официальных представителей «Тинькофф» выполняют курьеры, то можно считать, что банк начал свою деятельность на территории Крыма. Осталось лишь установить банкоматы.