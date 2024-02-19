«Тинькофф-банк» пришел в Крым

Олег

Тинькофф


Российский банк «Тинькофф» начал принимать заказы на выдачу карт от жителей Крыма. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, с 17 февраля 2024 года банк начал принимать заказы на доставку своих дебетовых и кредитных карт на территорию Крыма. Ранее оформить доставку на полуостров было невозможно, поэтому крымчане заказывали карты в ближайший к проливу населенный пункт Краснодарского края — Тамань — и проезжали для получения по 300-500 км.

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По информации от службы поддержки «Тинькофф», в Симферополь и Севастополь первые карты начнут доставляться с 20 февраля. Поскольку у банка не существует физических офисов обслуживания клиентов и роль официальных представителей «Тинькофф» выполняют курьеры, то можно считать, что банк начал свою деятельность на территории Крыма. Осталось лишь установить банкоматы. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Сергей Максин
+55
Сергей Максин
А мегафон не хочет роуминг снять в Крыму? Ебанарот
Сегодня в 19:07
#
+37
Gntlmn Mthfcng
Давно пора👍🏻
Сегодня в 20:01
#
+314
d’Autriche Gntlmn Mthfcng
Лояльность и приложение хорошие, а вот остальное — жопа. Самый конченый банк, с которым, к сожалению, до сих пор приходится иметь дело
Сегодня в 20:10
#
S.T.A.L.K.E.R.
+561
S.T.A.L.K.E.R. d’Autriche
В чем проблема?! Порежьте карту и забудьте 😁😁😁
Сегодня в 20:22
#
tellurian
+2604
tellurian d’Autriche
Так банк сменить легче оператора связи.
Сегодня в 20:26
#
+267
Digital Persona d’Autriche
Вас там в подвале банка держат? Связали и насильно кредитками кормят?
14 минут назад
#
+635
franzisonfire
Тинек норм банк) надо рефералку в Крым отправить 😂😂
20 минут назад
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