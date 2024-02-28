«Тинькофф» рассказал о трех приложениях в App Store, которых стоит опасаться

Артем
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Приложения выдаются поиском App Store и используют схожую символику банка. В организации рассказали что делать, если сервис все-таки был загружен на смартфон.

Предупреждение появилось в официальном Telegram-канале банка. Фейковые приложения — «Тинькофф»: The Mortgage Pro app, «Тинькофф — ваш выбор» и «Тинькофф карты & Voice Memos» завлекают пользователей знакомой эмблемой, а скриншоты ниже копируют название и стилистику сервиса. Так создатели рассчитывают на невнимательных пользователей iPhone.

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В «Тинькофф» предупредили — скачивать приложения не стоит, а если загрузили — немедленно удалите и позвоните в банк для получения рекомендаций по безопасности.

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Поскольку «Тинькофф» находится под санкциями США, Канады, Великобритании и ЕC, подлинных приложений в App Store и Google Play быть не может.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

YABLOKOFON
+98
YABLOKOFON
Тиньков то под санкциями, но эти фейки то как прошли в стор если они в открытую банк клонируют ?
Сегодня в 18:45
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+643
jkttim YABLOKOFON
Вы и правда думаете, что модераторы App Store смотрят на картинки при принятие решения? Пропускать приложение или нет формируется по другим критериям!
45 минут назад
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YABLOKOFON
+98
YABLOKOFON jkttim
Ну сболы и онлайны с со всякими деньгами не просто же так появились название приложения одно из критерий. Тут чёрным по белому написано что это Тинькофф, а не что то иное.
11 минут назад
#