У Apple не осталось ни одного MacBook Air, который можно спокойно брать без переплаты



После анонса свежих моделей MacBook Air с чипами M3 в линейке ультрабуков произошли серьезные перемены. Компания Apple избавилась от последнего ноутбука в старом дизайне — Air M1. То же самое произошло с Pro 13 осенью 2023 года.



Казалось бы, Air M1 вышел в 2020-м и продавался больше трех лет — пока и на покой. Тем более, на смену ему пришли рестайлинговые и более производительные новинки. Но есть один нюанс: ни один из актуальных MacBook Air больше не рекомендуется покупать в базовой конфигурации. А ведь именно она была самой востребованной в линейке в качестве «входного билета» в мир Mac.





Всё дело в SSD. Базовая версия Air с чипами M1, M2 и M3 оснащается накопителем на 256 Гб, чего хватит большинству покупателей ультрабука для любых базовых или даже полупрофессиональных задач. Однако скорость этих дисков отличается в два раза.SSD-накопитель в MacBook Air и Pro с дисплеем 13,3 дюйма состоял из двух чипов памяти по 128 Гб и работал в двухканальном режиме, что обеспечивало неплохую скорость около 3500/3200 Мб/с. При этом все Air в новом дизайне (с чипами M2 и новее) получили SSD с одним чипом памяти на 256 Гб, поэтому они имеют всего один канал связи с ЦП и выдают неприличные для 2024 года 1600/1600 Мб/с.Практически двукратное снижение скорости работы SSD напрямую влияет на быстродействие системы. А вкупе с 8 Гб оперативной (объединенной) памяти медленный диск становится «узким горлышком». Из-за него система под нагрузкой может ощутимо фризить и тупить, поскольку macOS использует «подкачку» с SSD для компенсации нехватки «оперативки».В итоге получался казус: в случае с базовой конфигурацией более свежие и дорогие MacBook Air M2 в реальных тестах оказывались на уровне старых MacBook Air M1 по производительности, а порой и чуть хуже их. К слову, Apple прекрасно знает о проблеме с SSD, поскольку присылает на обзоры блогерам исключительно версию с 512 Гб. Любопытно, что MacBook Air M1 вплоть до сегодняшнего дня оснащались полноценным двухканальным 256 Гб-накопителем, а Air M2 — урезанным, хотя в течение полутора лет они производились параллельно.Вывод всего один: покупать MacBook Air M2/M3 в конфигурации 8/256 Гб не рекомендуется, а апгрейд до 16 Гб объединенной либо 512 Гб постоянной памяти стоит недешево. Любой MacBook Air в версии, отличной от базовой, по стоимости многозначительно приближается к минимальной версии MacBook Pro 14, которая уже поставляется с 512 Гб накопителем и зачастую с 16 Гб объединенной памяти. Видеть такие компромиссы в девайсах Apple довольно странно, поскольку обычно компания максимально четко разделяла линейки и покупатель хорошо понимал, что именно и за какие деньги он хочет и готов купить.Скорее всего, дилемма со скоростью работы SSD полностью разрешится, когда Apple переведет базовые MacBook Air на двухканальные накопители объемом 512 Гб.