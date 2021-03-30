





Мы живем в мире, пронизанном излучениями. Часть из них, такие как LTE или Wi-Fi, мы используем для передачи данных. С другой стороны, есть стандарт Qi, который позволяет передавать энергию бесконтактным способом. Более того, не стоит забывать и NFC, который включает в себя как передачу данных, так и бесконтактное запитывание чипа для этой цели.В общем и целом, идея добывать энергию из излучений различных сетей не нова, однако 5G может вывести эту идею на новый уровень. Все дело в том, что диапазон mmWare, в котором работают некоторые новые сети, в том числе и у МТС в Москве, способен передавать данные на скорости до нескольких гигабит в секунду и тем самым обладает высоким потенциалом для получения из него электроэнергии.Поэтому диапазоном mmWare (частота выше 24 ГГц) заинтересовались ученые из Технологического института Джорджии. Они распечатали специальную антенну на 3D-принтере, которая называется «линзой Ротмана» и работает с излучением на частоте 28 ГГц. Она имеет разветвленную ячеистую структуру и тем самым позволяет увеличить КПД такого «экологически чистого» способа получения энергии «из воздуха».Впрочем, в любом случае речь идет об очень незначительных количествах электроэнергии: так, тестовая антенна размером с ладонь может дать 6 микроватт — в условиях прямой видимости вышки 5G, расположенной в 180 метрах. Зарядить таким способом смартфон не получится в принципе, ибо на это уйдут годы. Однако для различной простейшей носимой электроники или устройств Интернета вещей такого количества энергии вполне хватит для работы, так что у этой технологии есть будущее.