

Платежная система Visa запустила в России новую функцию, которая позволит держателям карт проще управлять ими. О нововведении рассказали в «Известиях».



Согласно источнику, новая система поможет владельцу банковской карты более прозрачно отслеживать, где в каких магазинах и сервисах сохранились данные его «платежки». Например, таким образом можно будет проверить, подключены ли какие-либо подписки или платежи с участием личной карточки Visa и при необходимости отключить их, а также предотвратить недобросовестное использование платежных данных. Кроме того, Visa сообщает, что пользователь сможет увидеть, в каких онлайн-магазинах сохранена его карта как средство оплаты по умолчанию, и удалить ее оттуда.



Представитель Visa сообщил, что функция стала доступна банкам-партнерам в 2021 году. Сообщается, что банки ВТБ, Home Credit и «МТС Банк» уже начали внедрять этот сервис в мобильные приложения. Home Credit уточняет, что пока система запускается на этапе пилотного проекта.



Вице-президент ВТБ Никита Чугунов подчеркнул важность новой системы и выразил пожелание, чтобы все платежные системы в будущем научились передавать информацию о том, на каких сайтах и сервисах указаны данные карты клиента, а также предоставляли возможность управлять этими данными. Также он сообщил одну важную деталь: с внедрением функции «прозрачности» Visa на сайтах будет сохраняться не прямой номер карты, а её токен. Токены карт сегодня активно используется в Apple Pay и Google Pay.



Владельцы платежных систем готовят нечто похожее и в MasterCard. В идеале этот проект выглядит как полная прозрачность в области платежей и подписок и 100-процентный контроль над своими платежныи данными. «Система быстрых платежей» вскоре тоже обзаведется специальными возможностями для удобства управления своими платежами.





