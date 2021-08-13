В сети начала распространяться новая схема «законного отъема» денег у россиян. Об этом рассказали в «Ведомостях» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
«Развод» начинается с того, что человеку приходит email-письмо или СМС-сообщение с предложением получить «независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга». Другими словами, люди, которые вкладывают деньги в развитие банков, якобы решили вознаградить вас за то, что вы пользуетесь ими. Схема основана на глубко укоренившемся желании граждан получить «бесплатные» деньги, не прилагая для этого никаких усилий.
Письмо или сообщение содержит ссылку на фишинговый ресурс. Перейдя по ней, незадачливый пользователь попадает на страницу, где нужно заполнить анкету и заявку на получение мифической выплаты «ни за что». После ввода своих ФИО, адреса email и номера телефона человек видит последнее окошко — оно сообщает, что выплата готова, и осталось только совершить тестовый платеж, чтобы проверить правильность реквизитов.
Тестовый платеж улетает прямиком в карман к мошенникам, как и данные банковской карты. Карточка мигом опустошается и никаких «благодарственных» выплат жертве, естественно, не производится.
Ранее мы рассказали о других схемах обмана неопытных пользователей в интернете — вот здесь и здесь можно прочесть, чтобы не попасться.
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Платить за выигрыша сразу пахнет разводом.