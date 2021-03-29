Джони Айв, бывший главный директор по дизайну в компании Apple, известен как человек, разработавший внешний вид множества устройств купертиновского гиганта, включая различные iMac, MacBook, iPod и iPhone. Однако, даже еще работая в Apple, он временами делал дизайнерские решения «на стороне», и один из таких девайсов будет выставлен на аукционе в июне.

Лот — прототип камеры Leica, который Айв разработал с еще одним также бывшим дизайнером Apple, Марком Ньюсоном. Создан фотоаппарат Leica M (RED) был в 2013 году в единственном экземпляре, и тогда же его продали за 1.8 миллиона долларов на благотворительном аукционе.



В камере явно угадывается рука Айва: она создана из его любимого материала, легкого алюминия. И хотя фотоаппарат не связан напрямую с Apple, хорошо видны скошенные изгибы, полированная отделка и минимализм, которые стали синонимами продуктов купертиновского гиганта.

Что интересно, камерой активно пользовались — ее состояние оценивается как «B+» (на корпусе есть явные потертости), при этом ее цена стартует с отметки в 100 тысяч евро, хотя несомненно такой редкий фотоаппарат продадут куда дороже. Также отмечается, что лот является прототипом с заключительного этапа разработки, то есть какой-то функционал может быть недоступен. Кроме этого указано, что Leica M (RED) оснащена объективом Apo-Summicron 2/50 мм ASPH.



Разумеется, в современных реалиях такой гаджет интересен только коллекционерам — едва ли обычные пользователи купят сей фотоаппарат, который по качеству съемки может проиграть флагманским смартфонам, которые стоят в сотню раз дешевле.


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Leica Camera From Former Apple Designers Jony Ive and Mark Newson Heading to Auction Leica Camera From Former Apple Designers Jony Ive and Mark Newson Heading to Auction

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