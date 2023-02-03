В Android появится одна из крутейших функций iOS 16, но в сильно урезанном виде

Фархад

iOS Android

Компания Google разрабатывает новую функцию, которая позволит использовать устройство на ОС Android в качестве веб-камеры для компьютера.

Редактор Esper Мишаал Рахман обнаружил в коде Android упоминание функции «DeviceAsWebcam», которая идентифицирует смартфон как UVC-устройство (UVC — универсальный класс гаджетов, передающих потоковое видео через USB-подключение). Иными словами, компьютер сможет распознать Android-девайс в качестве обычной USB-камеры, для которой не требуется установка дополнительного ПО.

Стоит отметить, что одним из основных нововведений в iOS 16 и macOS 13 стала функция Continuity Camera — она позволяет использовать iPhone в качестве беспроводной веб-камеры для Mac.

Скорее всего, эта функция станет частью масштабного обновления Android 14, которое Google представит позже в этом году.

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Источник:
Mishaal Rahman
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