В Android появится одна из крутейших функций iOS 16, но в сильно урезанном виде

Компания Google разрабатывает новую функцию, которая позволит использовать устройство на ОС Android в качестве веб-камеры для компьютера.Редактор Esper Мишаал Рахман обнаружил в коде Android упоминание функции «DeviceAsWebcam», которая идентифицирует смартфон как UVC-устройство (UVC — универсальный класс гаджетов, передающих потоковое видео через USB-подключение). Иными словами, компьютер сможет распознать Android-девайс в качестве обычной USB-камеры, для которой не требуется установка дополнительного ПО.Стоит отметить, что одним из основных нововведений в iOS 16 и macOS 13 стала функция Continuity Camera — она позволяет использовать iPhone в качестве беспроводной веб-камеры для Mac.Скорее всего, эта функция станет частью масштабного обновления Android 14, которое Google представит позже в этом году.