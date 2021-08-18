В сети начали появляться жалобы владельцев iPhone, которые обновились до iOS 14.7.1. Об этом рассказали в 9to5Mac.
По словам пользователей, их iPhone начали часто терять сеть. Видимых причин для этого нет — связь пропадает «на ровном месте», там, где другие устройства (в том числе и iPhone) прекрасно ловят сеть. Но, что еще хуже, у некоторых этот баг появляется и не проходит — владельцы девайсов жалуются, что соединение с оператором пропало сразу после апдейта и ни разу не появилось до сих пор.
По словам «пострадавших», они пытались исправить проблему, но ни включение и отключение связи, ни ручной выбор сети, ни перезагрузки смартфона, ни манипуляции с SIM-картой, ни сброс настроек сети не помогает вернуть жизнь в устройство. iPhone упорно пишет «Нет сети» и никакие рекомендации не помогают это исправить.
Стоит отметить, что на сайте Apple в разделе поддержки есть статья для тех пользователей, которые сталкиваются с надписью «Нет сети». Именно эти указания выполняют владельцы iPhone, чьи смартфоны оказались без мобильной связи, но никакого результата добиться не выходит.
Согласно комментариям, с проблемой сталкиваются владельцы совершенно разных устройств — как «старичков» iPhone 6S, так и относительно свежих iPhone 11. Среди «пострадавших» есть и обладатели «семерок» и «восьмерок».
Ранее мы сообщали, что Apple готовит к выходу iOS 14.8, которая, возможно, исправит описанную проблему с мобильной связью. Что же касается iOS 14.7.1 — этот апдейт был действительно важен, однако у компании что-то пошло не так. Кроме того, мы рассказали о том, какие функции Apple решила убрать из своих iOS 15 и macOS Monterey.
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