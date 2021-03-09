Метро

Компания Freshtel, принадлежащая Ростелекому, подала в Госкомиссию по радиочастотам заявку на тестирование сетей 5G в метрополитенах Москвы и Казани. Об этом сообщили «Ведомости».

Freshtel собирается использовать для строительства сетей диапазон 3,4-3,8 ГГц, но получить разрешение на его использование не так просто. Дело в том, что в настоящее время он занят силовыми структурами, хотя и считается наиболее оптимальным для 5G.

Выделение диапазона 3,4-3,8 ГГц возможно лишь в некоторых городах на временной основе и только по согласованию с силовыми ведомствами. Компания Freshtel получила предварительное решение на его использование, поскольку эти частоты выделены Ростелекому, однако вопрос о коммерческом применении этого диапазона придётся решать дополнительно.

Метро может стать своеобразным полигоном для тестирования 5G. Под землёй возможно строительство сетей связи, работающих даже с такими частотами, которые обычных используются для других целей. При этом исключается создание помех другим сетям, в том числе закрытым, которые используются спецслужбами.

Разрешение на использование диапазона 3,4-3,8 ГГц также есть у принадлежащей «МегаФону» компании «Неоспринт». В марте 2021 года срок действия этого разрешения истекает.

На прошедшей неделе оператор МТС запустил в Москве полтора десятка пилотных зон 5G. Они доступны обычным абонентам с совместимыми смартфонами, однако участников эксперимента МТС выбирает с помощью автоматизированной системы.


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