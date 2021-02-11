





Московский ресторан Share запустил социальный эксперимент – на всех столиках заведения с 11 февраля будут размещены специальные капсулы для цифрового детокса, которые блокируют сигналы смартфонов. Благодаря нововведению посетители смогут наслаждаться кухней и общением, не отвлекаясь на звонки и сообщения.Чтобы полностью отключить телефон от сети, необходимо будет положить его в капсулу и закрыть крышкой. Никакие звонки, сообщения и уведомления поступать не будут. В отличие от перевода телефона в авиарежим, такая система обеспечивает полную цифровую приватность, так как сигналы блокируются физически, по принципу экранирования электромагнитного поля (клетка Фарадея). Устройство вмещает до 7 телефонов и пассивно блокирует сигналы, не создавая радиопомех. Это делает ее безопасной для здоровья.Детокс-капсулы будут доступны на всех столах ресторана Share и позволят реализовать его концепцию – «делиться самым ценным – последними новостями, впечатлениями, настроением и, конечно, едой». Это станет гораздо проще сделать, переведя телефон в 100%-ый оффлайн.Капсулы для эксперимента предоставил российский стартап Velter, участвовавший в доработке и тестировании экранирующего устройства с применением собственного программного обеспечения. Компания разрабатывает изделия и ПО, предназначенные для цифрового баланса и повышения приватности при использовании смартфонов. С 2020-го года является резидентом Сколково.