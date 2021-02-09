



Роскомнадзор запустил бета-тестирование приложения для упрощенной подачи жалоб на противоправный контент в интернете. С его помощью можно пожаловаться на детскую порнографию, суицидальный и наркотический контент, экстремистские материалы, незаконные азартные онлайн-игры, нелегальную продажу алкоголя и лекарств, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.



Перед отправкой жалобы необходимо авторизоваться с помощью учётной записи на «Госуслугах», а после — открываются возможности по отслеживанию этапов рассмотрения обращения. Ответ на жалобу поступает оперативнее, чем обычно при обращении в госорганы, — в течение нескольких дней.







Роскомнадзор объяснил необходимость выпуска приложения тем, что благодаря ему можно быстрее рассматривать жалобы на противоправный контент. С 2012 года ведомство в общей сложности рассмотрело более 2,7 миллиона таких жалоб.





За 8 с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 000 сообщений о детской порнографии, почти 643 000 — о незаконном обороте наркотиков, 211 500 — о призывах к самоубийству, около 1,5 млн — о нелегальных азартных играх.

Бета-версия приложения РКН уже есть в App Store и Play Маркете. Она только что выложена, поэтому может быть временно недоступна для части пользователей.

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