



Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск системы FacePay. Она позволит оплачивать проезд в столичном метро сканированием лица.



Пользователю нужно будет скачать специальное приложение, сфотографироваться в нём и привязать банковскую карту или карту «Тройка». После этого при проходе в метро он сможет сканировать своё лицо с помощью камеры у турникета, а деньги за проезд будут списываться с его карты.



Запуск FacePay на всех станция московского метро состоится 15 октября. Сейчас эта система работает в тестовом режиме на нескольких станциях. В будущем она будет применяться для оплаты проезда не только в метро, но и на других видах общественного транспорта.



Собянин, по его собственным словам, не ожидал, что москвичи будут с энтузиазмом использовать FacePay. Тем не менее всего за несколько дней тестирования этой системы в ней зарегистрировалось около 15 тысяч человек.





«Вы на своем телефончике находите специальное приложение, фотографируете себя и посылаете [в систему]. Ваши личики будут зарегистрированы в информационной транспортной системе, и когда вы проходите в метрополитене, вас видеокамера фиксирует и говорит „Окей, это Ваня Иванов, проходи“, и у вас списываются [средства] со счета, банковской карты или электронной карты „Тройка“, как вы хотите», — рассказал Собянин.





