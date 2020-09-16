Sony запустила в PlayStation Store новую распродажу с двойными скидками для подписчиков PS Plus. Промо-страница с акцией еще не запущена, но со списком игр вы уже можете ознакомиться на сайте psprices. Собрали несколько интересных предложений.
Assassin’s Creed Odyssey Ultimate — за 4 934 р. вместо 7 049, а для подписчиков PS+ 2 819 р.
Metro Exodus — за 1 609 р. вместо 2 299, а для подписчиков PS+ 919 р.
The Outer Worlds — за 2 624 р. вместо 3 499, а для подписчиков PS+ 1 749 р.
Red Dead Redemption 2 — за 2 839 р. вместо 3 999, а для подписчиков PS+ 1 679 р.
Outer Wilds — за 1 099 р. вместо 1 749
В качестве предложения недели до 17 сентября можно успеть купить Resident Evil 3 Remake за 1 749 рублей. Новая распродажа продлится до 1 октября.
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