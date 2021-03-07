





Команда AnTuTu создает не только один из самых популярных мобильных бенчмарков в мире, но и собирает в нем пользовательский рейтинг удовлетворенности своими смартфонами на основе отзывов. И теперь создатели бенчмарка поделились, какие из iPhone больше всего нравятся их пользователям.Что интересно, в рейтинге за февраль 2021 года нет ни одного современного смартфона Apple: самыми новыми можно назвать iPhone SE и iPhone 7, которые оба вышли в 2016 году. Причем iPhone SE первого поколения вообще самый любимый пользователями гаджет — его рейтинг составил 98%.Увы, AnTuTu не показывает, на каком месте в рейтинге находятся новые iPhone 12. Однако если учесть, что кандидаты идут плотно, и между 1-ым и 10-ым местом всего пара процентов, можно предположить, что рейтинг удовлетворенности новыми смартфонами Apple выше 90%.