Команда AnTuTu создает не только один из самых популярных мобильных бенчмарков в мире, но и собирает в нем пользовательский рейтинг удовлетворенности своими смартфонами на основе отзывов. И теперь создатели бенчмарка поделились, какие из iPhone больше всего нравятся их пользователям.
Что интересно, в рейтинге за февраль 2021 года нет ни одного современного смартфона Apple: самыми новыми можно назвать iPhone SE и iPhone 7, которые оба вышли в 2016 году. Причем iPhone SE первого поколения вообще самый любимый пользователями гаджет — его рейтинг составил 98%.
Увы, AnTuTu не показывает, на каком месте в рейтинге находятся новые iPhone 12. Однако если учесть, что кандидаты идут плотно, и между 1-ым и 10-ым местом всего пара процентов, можно предположить, что рейтинг удовлетворенности новыми смартфонами Apple выше 90%.
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Даже с учетом ковида ,уверен,намного больше 🤷🏻♂️
И айфон 12 не у какого 2го
всё просто. покупая аппарат по завышенной цене, что нормально и делается осознано, то даже зная все его данные, Ждёшь большего.
например.
вот реально очень хочется, чтоб не задумываться о зарядке, НИ КОГДА!!!
носить реально без чехла и если упал, то как в показных тестах, НИ ЦАРАПИНЫ!!!
ну и самое главное (по крайне мере у меня)
чтоб инновации были, а не как трусы, ждать пока инновации на андройде оттестируют и потом у себя внедрять.
хочется обладать не просто очень дорогим устройством, а Аппаратом номер 1!!!
вот поэтому и есть неудовлетворённость.
а те, кто покупает модель подешевле, так у них запрос просто другой.
это как с машиной.
покупаешь за 12 млн. а тебя на светофоре какой-то Опель как стоячего делает. явно будет неудовлетворённость.
Чисто Моё Мнение.