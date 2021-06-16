Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил разделить размещённую в интернете порнографическую продукцию на два типа: не запрещённая законом и незаконная. Доступ к порно первого типа не будет ограничиваться, но для просмотра потребуется подтвердить свой возраст через Госуслуги.
ГРЧЦ составил перечень рекомендаций по распространению и ограничению порнографического контента в интернете. «Не запрещённая законом порнография» — «материалы в виде натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия». Такие материалы будет разрешено смотреть несовершеннолетним после верификации возраста через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой граждане России сейчас заходят на сайт Госуслуг и на сайты госорганов К незаконной порнографии будет относиться детское порно, сцены изнасилования и явно оскорбительные видеоролики.
ГРЧЦ ссылается на опыт США, где порноматериалы не запрещены в силу Первой поправки, гарантирующей свободу слова. Ведомство указывает, что использования ЕСИА на порносайтах будет обязательно, поскольку именно эта система верификации обладает юридической значимостью. Ранее Роскомнадзор не стал блокировать Pornhub, обязав его установить для российских пользователей вход с помощью учётной записи «ВКонтакте» и таким образом проверять возраст пользователей. «ВКонтакте» позволяет указать в профиле любой возраст без проверки, а в Госуслугах возраст проверяется документально с помощью паспортных данных.
ГРЧЦ предлагает отфильтровывать незаконную порнографию с помощью оборудования, установленного у операторов связи. Оба типа порнографии будут заблокированы на компьютерах в детских садах и школах.
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И Заживёт Рассея 😂😂😂
Я так понимаю это опечатка! 😆😆😆
А как же скрепы? Бездуховность какая то, не по христиански. Нужно порнуху запретить и заставить больше рожать. Налоги сами себя не заплатят )))