В России начали строить дома созданные на 3D-принтере

Первый одноэтажный дом появился в Ставраполе. Проект был реализован при помощи студентов Северо-Кавказского университета.Об этом сообщает информационное агенство ТАСС. Чтобы понять на сколько технология 3D-печати экономнее, было построено два одноэтажных дома. Сравнение показало, что, созданный при помощи 3D-принтера дом оказался выгоднее на 36%, в сравнении с классическим вариантом.В университете объяснили основные принципы новой методики строительства:«За счет применения аддитивных технологий (послойное наращивание объектов) срок возведения здания может составлять несколько дней, а в качестве материала для печати используется модифицированный мелкозернистый бетон. Принцип трехмерного строительства заключается в подаче принтером специальной смеси слой за слоем по заданной трехмерной компьютерной модели».Разработчики уже приступили к созданию двухэтажного здания на открытом пространстве по новой технологии. Ранее в Ставрополе с применением аналогичных технологий было построено двухэтажное офисное здание в крытом помещении, расположенное на площадке местного парка.