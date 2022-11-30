Сегодня, 30 ноября, компания Apple выпустила обновление iOS 16.1.2 для всех владельцев совместимых устройств.
Согласно официальным примечаниям к выпуску, новая прошивка содержит следующие улучшения:
- Улучшенная совместимость с операторами беспроводной связи;
- На моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro оптимизирована функция «Распознавание аварии».
Кроме того, Apple устранила некоторые баги и повысила стабильность работы системы на iPhone.
Более подробную об обновлениях системы безопасности можно получить на сайте Apple.
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