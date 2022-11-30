Apple iOS 16

Apple выпустила обновление iOS 16.1.2 для всех

Фархад

iOS 16.1.2

Сегодня, 30 ноября, компания Apple выпустила обновление iOS 16.1.2 для всех владельцев совместимых устройств.

Согласно официальным примечаниям к выпуску, новая прошивка содержит следующие улучшения:
  • Улучшенная совместимость с операторами беспроводной связи;
  • На моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro оптимизирована функция «Распознавание аварии».

Кроме того, Apple устранила некоторые баги и повысила стабильность работы системы на iPhone.

Более подробную об обновлениях системы безопасности можно получить на сайте Apple.

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Комментарии

–4
Gntlmn Mthfcng
«Улучшенная совместимость с операторами беспроводной связи» — чтобы это значило? Не починили ли доступ к volte и vowifi на 14-вход айфонах?
час назад в 21:38
#
–78
876589
Альфа банк не работает после обновления
час назад в 22:01
#
–78
876589
Заработал, но не корректно
час назад в 22:05
#
+37
denisba
Все работает и банки тоже!
36 минут назад
#
+478
pincher
Блин а у меня все приложения как после восстановления заново загружаются((( ппц
15 минут назад
#