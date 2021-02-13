Смартфон

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) разработало нормативный документ, предусматривающий переход к новым телефонным кодам при звонках внутри России и за пределами страны.

Предложенные нормы предусматривают отказ от «восьмёрки» — внутри страны при междугородных звонках нужно будет использовать «0», а при звонках в Россию из других стран «00».

Предлагаемые изменения в России приведут к унификации и синхронизации набора с мировым сообществом. Например, вы отдыхаете на Кубе и звоните в Россию: вам нужно набрать 119 — гудок — 7 — гудок — 9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ; или при звонке на указанный номер из Японии: 010 — гудок — 7 — гудок — 9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. После перехода на новую систему вам достаточно набрать 00 и номер телефона абонента: 00-7-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. Для пользователей это безусловный плюс, потому что новый подход позволяет не запоминать уникальные внутренние коды для выхода на международные направления.

Переход к новой системе нумерации планируется осуществить до 2025 года. К 2028 году будет осуществлён переход к закрытому плану нумерации стационарных телефонов внутри страны, при котором при нахождении в том или ином регионе можно будет набирать номер телефона без кода города.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

«Яндекс» предложил бесплатное тестирование на коронавирус «Яндекс» предложил бесплатное тестирование на коронавирус

Власти Москвы закупят 10 000 смартфонов на Android для полицейских Власти Москвы закупят 10 000 смартфонов на Android для полицейских

Создатели Instagram запустили новый проект Создатели Instagram запустили новый проект