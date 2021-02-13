Предлагаемые изменения в России приведут к унификации и синхронизации набора с мировым сообществом. Например, вы отдыхаете на Кубе и звоните в Россию: вам нужно набрать 119 — гудок — 7 — гудок — 9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ; или при звонке на указанный номер из Японии: 010 — гудок — 7 — гудок — 9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. После перехода на новую систему вам достаточно набрать 00 и номер телефона абонента: 00-7-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. Для пользователей это безусловный плюс, потому что новый подход позволяет не запоминать уникальные внутренние коды для выхода на международные направления.







Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) разработало нормативный документ, предусматривающий переход к новым телефонным кодам при звонках внутри России и за пределами страны.Предложенные нормы предусматривают отказ от «восьмёрки» — внутри страны при междугородных звонках нужно будет использовать «0», а при звонках в Россию из других стран «00».Переход к новой системе нумерации планируется осуществить до 2025 года. К 2028 году будет осуществлён переход к закрытому плану нумерации стационарных телефонов внутри страны, при котором при нахождении в том или ином регионе можно будет набирать номер телефона без кода города.