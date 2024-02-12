В России появится новая мобильная операционная система

Артем
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Фото: Unsplash 

Ее разработкой займется «Аквариус» — крупнейший производитель и поставщик компьютерной техники. ОС создается на основе открытого исходного кода платформы Android и будет предназначена для всех потребительских сегментов. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

По словам источника, пока заявления на регистрацию новой ОС от «Аквариуса» не поступало, но как только разработка появится и пройдет экспертизу, она будет включена в реестр. 

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Добавление операционной системы в реестр Минцифры позволит претендовать на дополнительные скидки и преимущества в сфере госзакупок и налоговых льгот.

Как подчеркивают эксперты, появление новых разработок в области мобильных операционных систем стремительно увеличивается и вскоре потребует дополнительного урегулирования.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

John Doe
+686
John Doe
Компания "Аквариус" очень давно существует (если это та самая), и, насколько я помню, она была достойной.
Сегодня в 11:12
#
tellurian
+2686
tellurian John Doe
Компания была достойной, пока не стала пытаться использовать административный ресурс в борьбе со своими конкурентами и просить гос денег и ограничить конкуренцию.
Сегодня в 11:18
#
+106
horizon tellurian
Так у нас это нормальное явление, к сожалению...
Сегодня в 12:08
#
tellurian
+2686
tellurian horizon
Не только у нас ;(
Сегодня в 12:09
#
YABLOKOFON
+78
YABLOKOFON
Само напросилось )
2 часа назад в 12:45
#
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