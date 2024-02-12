В России появится новая мобильная операционная система

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Ее разработкой займется «Аквариус» — крупнейший производитель и поставщик компьютерной техники. ОС создается на основе открытого исходного кода платформы Android и будет предназначена для всех потребительских сегментов. Об этом пишет «Коммерсантъ».По словам источника, пока заявления на регистрацию новой ОС от «Аквариуса» не поступало, но как только разработка появится и пройдет экспертизу, она будет включена в реестр.Добавление операционной системы в реестр Минцифры позволит претендовать на дополнительные скидки и преимущества в сфере госзакупок и налоговых льгот.Как подчеркивают эксперты, появление новых разработок в области мобильных операционных систем стремительно увеличивается и вскоре потребует дополнительного урегулирования.