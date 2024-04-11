В России состоялся запуск ракеты «Ангара-А5». Она будет летать на Марс и Луну

Александр



С космодрома Восточный состоялся первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной нагрузкой. Это самая тяжёлая модификация «Ангары», способная вывести на орбиту до 25 тонн груза. Ракета оснащена двигателями «РД-191», работающими на кислороде и керосине.

«Ангара» — ракета тяжёлого класса, которая в ближайшее время должна заменить устаревшие ракеты «Протон-М». В отличие от предшественницы, «Ангара-А5» не использует топливо с токсичными компонентами.

Ход полёта:

 — 3 минуты 57 секунд после старта: на высоте 80 км и скорости 5,5 тыс. км/ч произошло отделение боковых блоков
 — 5 минут после старта: на высоте 80 км и скорости 11 тыс. км/ч отключился двигатель центрального блока, центральный блок отделился, заработал двигатель третьей ступени
 — 5 минут 43 секунды после старта: зафиксирован сброс головного обтекателя.
 — 12 минут 30 секунд после старта: отключился двигатель третьей ступени, отделился орбитальный блок с испытательной полезной нагрузкой
 — 12 минут 39 секунд после старта: испытательная полезная нагрузка выведена на начальную незамкнутую орбиту

В планах «Роскосмоса» — завершить лётные испытания этой ракеты к 2025 году. В настоящее время разрабатывается её модифицированная версия, оснащенная двигателем РД-191М с увеличенной тягой и облегчёнными отсеками. В будущем третью ступень ракеты планируется заменить на водородную, что позволит организовать полёты на Луну, Марс и другие планеты.

Запуски «Ангары-А5» будут проходить с космодромов Плесецк и Восточный. С Плесецка будут отправляться ракеты со спутниками, предназначенными для вывода на полярные и околополярные орбиты, а с Восточного — на геостационарные геосинхронные высокоэнергетические орбиты с максимумом выводимой полезной нагрузки.

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Комментарии

fly666666
+504
fly666666
773 тонны, 55 метров и почти 9 в диаметре😃👍🏻
час назад в 17:05
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+155
horizon
Это первая ракета полностью спроектирована и построена после развала СССР!😎
час назад в 17:14
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